SpaceХ вывела на орбиту израильский спутник

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду утром успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom.

Запуск был осуществлен в 2:23 с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде. Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, для которой этот пуск стал третьим.

Amos-17 должен расширить покрытие израильского оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе. Он сменит на орбите запущенный в 2011 году спутник Amos-5.

Агентство Телевидения Новости