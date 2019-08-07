Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:19
Просмотров: 51

SpaceХ вывела на орбиту израильский спутник

SpaceХ вывела на орбиту израильский спутник

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду утром успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom.

Запуск был осуществлен в 2:23 с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде. Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, для которой этот пуск стал третьим.

Amos-17 должен расширить покрытие израильского оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе. Он сменит на орбите запущенный в 2011 году спутник Amos-5. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 