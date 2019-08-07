C большим ажиотажем и фейерверком

Самый титулованный футболист в истории бразильский защитник Дани Алвес представлен болельщиками своего нового клуба - бразильского «Сан-Паулу».

На презентацию, состоявшуюся на стадионе, пришли 40 тысяч фанатов. Они увидели шоу с пиротехникой и фейерверками.

Дани Алвес футболку с 10-м номером получил от Кака.

Также в ходе презендации Алвеса были показаны записанные видеообращения к нему от партнера по сборной Бразилии Каземиро и бывшего партнера по испанской «Барселоне» Лионеля Месси.

36-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, поскольку он выиграл 40 престижных трофеев.





Агентство Телевидения Новости