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C большим ажиотажем и фейерверком

C большим ажиотажем и фейерверком

Самый титулованный футболист в истории бразильский защитник Дани Алвес представлен болельщиками своего нового клуба - бразильского «Сан-Паулу».

На презентацию, состоявшуюся на стадионе, пришли 40 тысяч фанатов. Они увидели шоу с пиротехникой и фейерверками.

Дани Алвес футболку с 10-м номером получил от Кака.

Также в ходе презендации Алвеса были показаны записанные видеообращения к нему от партнера по сборной Бразилии Каземиро и бывшего партнера по испанской «Барселоне» Лионеля Месси.

36-летний Алвес является самым титулованным футболистом в истории, поскольку он выиграл 40 престижных трофеев.


Агентство Телевидения Новости

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