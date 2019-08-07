За время перемирия на Донбассе погибли 6 бойцов ВСУ

По словам начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, ВСУ соблюдают перемирие, количество обстрелов, статистика снизились, однако оккупанты не прекращают огонь.

Он напомнил, что в зоне ООС с 21 июля было объявлено перемирие.

"ВСУ соблюдают перемирие, количество обстрелов, статистика снизилась. Обстрелы в основном несут неприцельный характер, противоположная сторона снизила количество (обстрелов, - ред.), но в районе Павлополя и Светлодарска имеют прицельный характер. С 21 июля погибли шестеро военнослужащих, ранены девять", - заявил Хомчак.

Агентство Телевидения Новости