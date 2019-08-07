Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 43

За время перемирия на Донбассе погибли 6 бойцов ВСУ

За время перемирия на Донбассе погибли 6 бойцов ВСУ

По словам начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, ВСУ соблюдают перемирие, количество обстрелов, статистика снизились, однако оккупанты не прекращают огонь. 

Он напомнил, что в зоне ООС с 21 июля было объявлено перемирие.

"ВСУ соблюдают перемирие, количество обстрелов, статистика снизилась. Обстрелы в основном несут неприцельный характер, противоположная сторона снизила количество (обстрелов, - ред.), но в районе Павлополя и Светлодарска имеют прицельный характер. С 21 июля погибли шестеро военнослужащих, ранены девять", - заявил Хомчак.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 