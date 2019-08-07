Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:55
Просмотров: 32

Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщила, что 7-8 августа в Харьковской области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В связи с этим Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан не провоцировать пожары на открытых теретории и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

6 августа подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 5 раз выезжали на ликвидацию пожаров от сухой травы, хвойной подстилки, камыша, тростника и мусора. Наибольшая площадь горения 350 кв.м в Богодуховском районе, также Новобаварском, Нововодолажском и Харьковском районах.

Всего с начала года произошло 2313 пожаров в экосистемах, из них 42 - в лесах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 