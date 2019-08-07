Харьковские вузы примут участие в европейской программе

Пресс-служба ХОГА сообщила, что харьковские вузы будут принимать участие в Программе ЕС "Эразмус+".

ЕАСЕА объявило результаты конкурса Программы Европейского Союза «Эразмус+» 2019 г. по направлению «Развитие потенциала высшего образования».

Всего было отобрано 163 проекта, в том числе 8 проектов - с участием Украины.

«Из 8-ми проектов - победителей три будут реализовываться с участием университетов Харьковщины. В частности, партнерами в рамках проектов - победителей стали Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет», - отмечают в Департаменте по повышению конкурентоспособности региона ХОГА.

Проекты с участием харьковских вузов сосредоточены на модернизации образовательных программ, развитии языковых компетенций учителей, а также на усилении сотрудничества заведений высшего образования с более широкой экономической и социальной средой.

Также исполнительное агентство по вопросам образования, аудиовизуальных средств и культуры (ЕАСЕА) объявило результаты конкурса Программы Европейского Союза «Эразмус+» 2019 г. по направлению «Жан Моне». Среди 12 украинских заведений высшего образования - победителей, которые будут внедрять европейские исследования, - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Справка. «Эразмус+» - это программа Европейского Союза на период 2014-2020 гг., которая поддерживает проекты сотрудничества, партнерства, мероприятия и мобильность в сфере образования, подготовки, молодежи и спорта.

Направление «Развитие потенциала высшего образования (КА2: CBHE)» является отдельным компонентом международного измерения Программы «Эразмус+» в сфере высшего образования. В рамках направления программа поддерживает проекты международного сотрудничества на основе многосторонних партнерств преимущественно между вузами из стран - членов Программы и соответствующих стран - партнеров Программы. Проекты сотрудничества партнеров направлены на обмен опытом и лучшими практиками разных стран мира с целью поддержки реформ для повышения качества высшего образования, сближения и понятности систем высшего образования во всем мире.

Направление «Жан Моне» в рамках программы ЕС «Эразмус+» направлено на стимулирование преподавательской и исследовательской деятельности, распространение знаний о ЕС, осмысления и полемики относительно евроинтеграционных процессов. Основные направления деятельности включают курсы, исследования, конференции, сетевые мероприятия и публикации в области исследований ЕС.

Агентство Телевидения Новости