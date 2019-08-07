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Террорист в Кабуле подорвал полицейский участок (фото, видео)

Террорист в Кабуле подорвал полицейский участок (фото, видео)

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка, в результате взрыва погибли 14 человек и 145 получили ранения.

Взрыв произошел на западе Кабула в утренний час пик. Террорист на автомобиле со взрывчаткой подъехал к контрольно-пропускному пункту у полицейского участка и взорвал бомбу, когда его остановили. Заместитель министра внутренних дел Хоша Садат сообщил, что четверо из погибших были полицейскими, а остальные - гражданскими, среди раненых - 92 гражданских.

Министерство здравоохранения сообщило, что среди пострадавших были женщины и дети. На фото с места инцидента видны значительные повреждения фасадов нескольких зданий и уничтоженные на территории транспортные средства.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан", которая заявила, что их террорист-смертник напал на "центр вербовки". Взрыв произошел на следующий день после того, как талибы призвали бойкотировать президентские выборы 28 сентября и угрожали атаками на митингах.


Агентство Телевидения Новости

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