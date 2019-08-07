Участковый подрался с пенсионером за место в трамвае

Мне сказали: не стирайте пока. Вот эти брюки тоже были залиты. Вот это ж понимаете, кожа развернулась – и оно как полилось. Очень сложно было, потом дальше воевать.

68-летний Сергей Слинько демонстрирует окровавленную рубашку после драки с полицейским в трамвае. От той поездки в онкодиспансер супруги не могут отойти по сей день. Они с женой, рассказывает мужчина, возвращались из больницы, где находятся на учете, а сам Сергей еще в придачу после операции. В переполненном трамвае до дома им оставалось доехать всего несколько остановок. Светлана, жена Сергея стояла рядом с местами предназначенными специально для людей с инвалидностью. Имея инвалидность второй группы, женщина решила попросить молодого парня, который там сидел уступить ей место. О чем уже не раз успела пожалеть.

Светлана

«Вы сидите на инвалидном месте. Может, уступите? Или вы инвалид?» в ответ я услышала: "Шо ты лезешь, шо вы цепляетесь все?» Ну и последнее я уже скажу так как он говорил: «Шо ты, сука старая, цепляешься ко мне и всё вы вот такие».

Увидев, как на жену кричит молодой парень - Сергей сразу же начал протискиваться переполненным салоном к ней.

Сергей Слинько, пострадавший

Вот с такой вот злобой и ненавистью обращаясь к жене, молодой человек сказал: "Ты что сука старая, учить меня будешь?" . Честно вам скажу: если бы у меня руки были свободны, я бы ему звезданул сразу. По закону или не по закону. «Она тебе в бабушки годится! Ты как разговариваешь!» Увидев меня и повернувшись ко мне, он без единого слова ударил мне левой рукой в правый висок.

Между мужчинами завязалась драка, которую удалось разнять пассажирам. И когда все вроде успокоилось, молодой парень неожиданно ударил головой со всей силы прямо в лоб пенсионеру. Об этом ударе Сергею напоминает шов, который наложили медики. Далее рассказывает Сергей Слинько, трамвай остановился, и обидчик выскочил в открытую дверь. Вслед за ним бросились несколько пассажиров и окровавленный Сергей.

Сергей Слинько, пострадавший

Я за ним и тут я слышу крик: "Да это же наш участковый!". Он, видя, что я его догоняю, а знает очень тяжело, я понимаю, что нельзя упускать. А с другой стороны - кровь течет и заливает глаза, он, видя, что я его догоняю, резко поворачивается, кидается на меня, опять драка.

Разняли, как потом оказалось участкового и пенсионера - очевидцы и вызвали полицию и медиков. Сергея, рассказывает, забрала скорая, в нейрохирургии ему пришлось провести четыре дня. Сергей показывает фотографии, вот так он выглядел после драки в тот день.

Вот видите удар пришелся, всё, кровь хлыщет. Вот это я отошел в сторону, чувствую руки начинают становится ватными и начинает мутнеть сознание. Вот видна кровь, моя. На рукаве Это я его пытался схватить. Вот он идёт, вот видите никаких повреждений, к сожалению моему нет.

Как оказалось полицейского зовут Вадим, ему 23, участковым работает уже 2 года. Его соседка Мария в шоке, говорит, знает парня с детства, семья у него приличная, мама педагог и сам он никому не грубил на ее памяти.

Мария, соседка участкового

Это вообще, не знаю, как это могло случиться! Всегда поздоровается и нормальный паренёк, я не знаю, как что это.

От работы, как сообщили в райотделе, Вадима временно отстранили. Впрочем, дома у него сказали, что он на работе.

- А Вадим Анатолійович тут живе? – Тут. Але його зараз нема, він на роботі. – На роботі він? А це ж він дільничий? А можна з вами поговорити, ви дружина, мабуть? - Ще ні.

Заявление от пострадавшего пенсионера зарегистрировали в Слободском райотделе полиции. Дело возбудили по статье «легкие телесные повреждения», вести ее будет Государственное бюро расследований. В свою очередь обидчик пенсионера написал встречное заявление.

Павел Калган, заместитель начальника Слободского ОП

Після закінчення службової перевірки буде вирішене питання про подальше працевлаштування буде працювати даний співробітник чи нє. Якщо буде визначено його провину, нашого співробітника, він буде притягнений до кримінальної відповідальності, ну і до дисциплінарної. дана поведінка не характеризує з позитивного боку взагалі всю Національну поліцію.

Почти сразу после инцидента руководство райотдела приезжало к пенсионеру в больницу, чтобы извиниться. А вот, супруги Слиньков больше переживают, чтобы их обидчик не избежал наказания.

Агентство Телевидения Новости