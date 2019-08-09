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Не выиграли и не проиграли. Выступление украинских команд в Лиге Европы

Не выиграли и не проиграли. Выступление украинских команд в Лиге Европы

В третьем квалификацилонном раунде футбольной Лиги Европы Украину представляют две команды - луганская "Заря" и "Мариуполь".

"Заря" в столице Болгарии - Софии, сыграла в первом матче против местного ЦСКА вничью - 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. ЦСКА по вел в счете благодаря гоу Эвандро да Силвы. "Заря" отыгралась с пенальти, назначнного за игру рукой футболиста ЦСКА в своей штрафной площади. 11-метровый реализовал Владлен Юрченко.

В проивостоянии "Мариуполя" с голландским АЗ, состоявшемся в Одессе, была зафиксирована ничья - 0:0.

Ответные матчи в обеих парах пройдут через неделю.


Агентство Телевидения Новости

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