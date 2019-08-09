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Названы соперники сборной Украины по футболу на осенние контрольные поединки

Названы соперники сборной Украины по футболу на осенние контрольные поединки

Президент украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил на своей странице в Facebook, с кем сыграет сборная Украины и где.

Павелко написал такой пост:

10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки — сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019. Предлагаю членам исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион «Арена Днепр». Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днепре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым. Этот матч станет прекрасным подарком Днепру — главному форпосту Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние 10 лет. Также предлагаю исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина — Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую «Славутич-Арену». В случае одобрения инициативы исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье. Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и сине-желтые получат в этих матчах мощную поддержку непокорного казацкого края.

Следует отметить, что в Харькове в этом году сборная Украины проведет официальный поединок против сборной Литвы в рамках Евро-2020.

Агентство Телевидения Новости

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