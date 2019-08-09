"Бавария" выиграла со счетом 23:0

Мюнхенская "Бавария" покуражилась в предсезонном контрольном поединке.

Соперником чемпиона Германии по футболу был аматорский клуб "Роттах Эгерн".

Матч закончился со счетом 23:0 в пользу "Баварии". Больше всех голов - четыре забил Корентен Толиссо, хет-трики записали в свой актив Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Леон Горецка и Кваси Вридт. Ренату Саншеш оформил дубль. Еще четыре футболиста "Баварии" забили по одному голу, и еще в матче был зафиксирован один автогол.





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