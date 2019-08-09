Ремонт моста на окружной: дорожники рассказали о восстановительных работах

Разрушенную часть моста на окружной после недавней ДТП с КрАЗом, вылетевшим с моста, пытаются восстановить в кратчайшие сроки. Вообще, по словам заместителя начальника службы автомобильных дорог в Харьковской области Михаила Богатыря, работы на этом мосту проводятся согласно графика -там делают армирование, замену пешеходной дорожки, которая сейчас закрыта с обеих сторон, и другое.

Михаил Богатырь, зам. нач. САД в Харьк. обл.

Я думаю, протягом місяця - півтора буде зроблена одна половина, потім буде відновлене і перильне огородження. Відновлена пішохідна доріжка - і перейдуть на іншу половину мосту. Там якраз, де виникла ця ситуація. - Там зараз перил нема? - Перила встановили, слідчі дії завершилися, це було близько 17 години, то в 19 годині вже стояло бар’єрне огородження.

По словам Михаила Богатыря полностью закончить ремонт данного моста на кольцевой имеют году. Кроме того, по словам Богатыря дорогой "Мерефа-Лозовая-Павлорад" уже полностью обеспечен проезд до Лозовой. И уже сегодня дорожники перемещают технику, чтобы начать работы на участке от Лозовой до границы. Наиболее разрушенные участки в настоящее время уже отремонтированы, осталось положить верхний слой асфальтобетона на нескольких местных дорогах, рассказывает Сергей Литвинец.

Сергей Литвинец, зам. дир. ГП «Дороги Харьковщины»

Це на автомобільній дорозі «Артемівка-Борщова-Ганівка» - це Печеніжський район. Також в Краснокутському тривають роботи на автомобільній дорозі - підїзд до села Слобідка - там проводяться роботи з влаштування шебенево-піщаної суміщі. В Валківському районі тривають у нас роботи на автомобільній дорозі «Валки-Мельніково-Миколо-Комишувата», там вже суміш асфальтобетонна вже укладена.

Кроме того, в каждом районе продолжается ямочный ремонт, обустройство съездов, укрепление и расчистка обочин, нанесение дорожной разметки. Наибольшее внимание дорожники уделяют школьным маршрутам, в надлежащее состояние их должны привести к началу учебного года.





Агентство Телевидения Новости