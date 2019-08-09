Информационная война против «Барабашово»

Стабильная работа одного из крупнейших налогоплательщиков Харькова рынка «Барабашово», что обеспечивает доходом десятки тысяч харьковчан, под угрозой. С конца прошлого года все конфликты, по мнению руководства рынка, все больше набирают форму рейдерского захвата. С одной стороны концерн «АВЭК», который много лет ведет стабильную хозяйственную деятельность, с другой - предприниматели, которые не захотели продолжать свои договоры аренды и объединились в инициативные группы при поддержке отдельных чиновников из городской власти и партии «Национальный корпус».

В администрации рынка считают, что против «Барабашово» ведется спланированная информационная война, предприниматели же в свою очередь говорят, что инициативные группы и Нацкорпус просто пытаются получить контроль над рынком или его частью.

Ми переконані, що ця замовна інформаційна атака у випусках новин одного із харківських телеканалів є помстою за чітку й недвозначну позицію адміністрації ТЦ, яку вона проголошувала завжди, в тому числі й під час усіх останніх передвиборчих кампаній і якої буде дотримуватися й надалі. Це неприпустимі методи, що мають на меті одне: негативно вплинути на роботу ТЦ задля задоволення конкретних політичних та економічних інтересів.

Сергей, предприниматель

Такое впечатление, что кто-то хочет подорвать всю систему «Барабашово». Раскаламутить мутной воды побольше, чтоб отвадить отсюда покупателей.

Анастасия, предприниматель

Пусть они уходят с рынка, если кому-то что-то не нравится. А когда эти люди, не знаю, начинают всякие действия, замесы. Кому они нужны, людям хочется просто торговать. А что они делают, что… Это просто группа каких-то уродов.

Предприниматели удивлены громкими заявлениями о якобы поддержке Нацкорпуса и «инициативных групп» на территории торгового центра. Большинство активистов из этих групп, по словам предпринимателей, вообще не имеют отношения к торговле на «Барабашово», а занимаются политикой для участия в предстоящих местных выборах и раскачивают ситуацию на рынке.

Ирина, предприниматель

Ситуация плохая на рынке, это в связи с тем, что они заявились сюда. С тем, что они, эти бандитские группировки, устраивают какие-то непонятные разборки. Непонятные какие-то ситуации, которые мешают предпринимательской деятельности.

По словам предпринимателей, они уже крайне устали от конфликта единственное, чего они хотят - спокойно работать, что сейчас делать трудно, ведь подрывая имидж «Барабашово» , инициативные группы в первую очередь наносят вред всем предпринимателям рынка. Торговля, по их словам, и так идет на спад, люди боятся приходить на рынок из-за активности радикальных активистов Нацкорпуса.

Люди нервничают, безусловно они нервничают, так как идёт дискредитация базара в сети, рассказывают как всё плохо, как всё печально, соответственно, сюда идут меньше людей. Меньше идёт выторг, меньше работы меньше зарплаты, меньше налоги...

В свою очередь, Национальный корпус все обвинения в свой адрес опровергает: говорят, что становятся на защиту тех предпринимателей, которым угрожают, поэтому отстаивают и защищают их интересы. И в первую очередь, в юридической плоскости. Ни о каких силовых методах и речи не идет.

Администрация же рынка тем временем призывает городскую власть и те средства массовой информации, которые поддерживают эскалацию конфликта на «Барабашово», услышать мнение большинства, а не только немногочисленных инициативных групп, которые, по их мнению, имеют собственные коммерческие и политические интересы.





Агентство Телевидения Новости