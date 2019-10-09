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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 9 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 82 (п. №4, стояк) до 12:00 09.10.19 г.; пр. Победы, 62-г,д, 66-б, пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 09.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 09.10.19 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 09.10.19 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 до 20:00 10.10.19 г.

Слободской район:

ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 09.10.19 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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