Кадровые перестановки. Кто может заменить Светличную на должности главы ХОГА?

Еще месяц назад казалось, что Харьковская область будет чуть ли не единственной, где губернатор останется неизменным после избрания нового Президента. 6 сентября Кабмин согласовал кандидатуру Юлии Светличной и назначил ее председателем ОГА повторно. Эксперты предполагают, произошло это благодаря усилиям харьковского лобби в Киеве.

Но Владимир Зеленский не подписал приказ о повторном назначении. В социальных сетях заговорили о том, что Светличная успела поссориться с региональными представителями "Зе! команды", и договоренности о ее губернаторстве пошли наперекосяк.

Среди вероятных преемников были названы имена Ирины Венедиктовой - експертки "Зе! команды" по вопросам судебной реформы и депутата-мажоритарщика по Краснокутскому округу от партии "Слуга народа", адвоката Алексея Кучера. Последний - пока единственный, кто подал декларацию, необходимую для кандидата на эту должность.

Документ вызвал немалое возмущение в интернете, ведь юрист не задекларировал ни копейки дохода в прошлом году, при этом указал покупку новенького "Лексуса". Кроме этого, у нардепа есть еще четыре машины, три квартиры на двоих с женой, три земельных участка (под Харьковом и в Херсонской области), два дома (один недостроенный), часы фирмы Rolex и деньги наличными и биткоинами на сумму более полумиллиона гривен. Сам Алексей Кучер декларационный скандал комментировать не стал, как и возможное назначение. Написал корреспонденту АТН, что сделает это позже при личной встрече. Во время своей адвокатской деятельности он защищал немало одиозных лиц. Кучер был адвокатом судьи Дзержинского райсуда Сергея Лазюка, которого в 2016 году задержали по подозрению в получении взятки, а также экс-начальника земельного департамента горсовета, которого судят за организацию схемы ЖСК. Кучер защищал Владимира Литвина - подозреваемого по "делу о рюкзаках". Среди клиентов Кучера и Олег Ширяев, которого обвиняют в рейдерстве и захвате элеватора осенью 2018 года. Плюс Антон Саввов, который по данным антикоррупционеров, продавал награды различным харьковским предприятиям.

Однако то, что Светличная не сохранила должность губернатора не означает завершение ее политической карьеры. Ведь она подала декларацию на кандидата на должность заместителя секретаря СНБО

Руслан Зерницкий, политолог, общ. орг. «Смарт Медиа»:

Губернатор Юлія Светлична влаштовувала Президента, а той факт, що вона йде не просто з керівної посади, а йде в РНБО свідчить, що там дійсно є якись домовленност. І враховуючи, що її оточення вже інтегрувалось у команду, то заміна на Кучера, якій наразі є депутатом від «Слуги народу» не буде мати якоїсь значної зміни клімату в плані Харкова точно, тем більше що у Харкові більший вплив має міська рада.

Переезд в Киев можно расценивать как нежелание бороться за власть на харьковском уровне. Довольно долго ей пророчили битву с Кернесом на местных выборах, которые могут пройти не в октябре, а в марте следующего года.

Руслан Зерницкий, политолог, общ. орг. «Смарт Медиа»:

Наразі я не бачу законих підстав для проведення місцевих виборів, але враховуючи, що вони мають монобільшість у ВР і в команді Зеленського працюють одні з найкращих юристів, вони можуть легко приймати закони, які були б їм цікаві. Ці дострокові вибори могли б бути навіть в цьому році, якщо були б гроші на них закладені. Тому вони будуть у наступному, але навесні, потому що рейтинг партії падає й падає, вважаю, що вони не будуть тягнути. Остання соціологія показує, що безіменний кандидат від "Слуги народу" має рейтинг трішки менший, ніж очільник міста нинішній, а якщо підкріпитися якимось відомим ім'ям з прозорою репутацією, то дійсно буде запекла сутичка.

А вот Кучер, воспользовавшись должностью губернатора в качестве отправной точки, может посоревноваться с действующим городским головой. Ведь партии "Слуга Народа" важно получить контроль над Харьковом и завести в местные советы своих людей, говорят эксперты. И здесь весна, учитывая рейтинг Президента, лучше, чем осень. Ведь именно на осень Кернес готовит открытие своего масштабного пиарпроекта - зоопарка. Тогда как в марте придется отвечать за прошлый отопительный сезон, который не может быть безоблачным из-за отсутствия финансирования КП "ХТС".





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