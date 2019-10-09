"Просто слетела и упала". В Малиновском лицее №2 восстанавливают крышу школы, которую сорвал сильный ветер

Вода на партах, детских рисунках и полу. Первоклассников Малиновского лицея №2, в котором в воскресенье сильный ветер снес крышу - отправили на вынужденные каникулы. Сейчас вода здесь повсюду.

Сегодня утром в этом помещении педагоги исчерпали 15 ведер дождевой воды - но и это не помогает. От дождя больше всего пострадал один из классов, здание школьной столовой и цех. Теперь здесь планируют сделать капитальный ремонт, говорит местный начальник отдела образования.

Сергей Белов, начальник отдела образования, культуры спорта и молодежи Малиновского поселкового совета

Тут займаються учні середньої, старшої школи, викладаються предмети, і хочемо замінити тепер всі ці світильники, перевірити електрику і зробити потолок

В дополнение к воскресной непогоды, когда ветром сорвало крышу, вчера школу еще и залило дождём. Поэтому то, что остались сухим и целым, педагоги спасают, как могут. Ведь буквально накануне завезли в учебное заведение новенькую мебель.

Василий Назаренко, директор Малиновского лицея №2

До речі, в п‘ятницю в цех, де готуються страви, закупили нові столи, там були старенькі такі, зараз нове все, а з суботи на неділю вже на них полило. Трохи води було на печі, але, я думаю, все працює, ми зараз боїмося ще включати світло, щоб все просохло, щоб не було пошкоджень, можуть бути пошкодження електричного характеру

Теперь за ходом работ наблюдают местные чиновники, чтобы уже воочию убедиться, на совесть ли работают строители.

Сергей Белов, начальник отдела образования, культуры спорта и молодежи Малиновского поселкового совета

Я думаю, що вона була дуже погано закріплена. І вітер був дуже великий. Він був хвилин 7-8. Просто злетів - і упав

Николай Семирьянов, председатель Малиновской ОТГ

Надійно, але я скажу, що у нас не було проблем, коли вони будували цю кришу ету, отак, от навєрноє, вітер був все-таки дуже потужний. До замовників на то врємя не було ніяких зауважень

Восстанавливает кровлю школы за свой счет фирма-исполнитель. Та самая, что три года назад и строила эту крышу. Также будет возмещать убытки - испорченную мебель и затраты на ремонт - а это примерно 30 000 гривен. Говорят, когда крышу сорвало - прибыли за несколько часов.

Руслан Хоруженко, строитель

Погодні условія, скоріш усього. Вона не добре була закріплена? - по всей видимости, не знаю точно

Строители признают, что сорванная крыша - это их вина. Восстановить её они планируют уже в пятницу. Потом - начнут восстанавливать электричество.

На занятия первоклассники должны вернуться уже с понедельника.





Агентство Телевидения Новости