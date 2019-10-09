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В Харькове ищут пропавшего подростка

В Харькове ищут пропавшего подростка

В Харькове разыскивают пропавшего 14-летнего Никиту Макарова,  который 8 октября в 6:30 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Подросток ростом 150 см, худощавого телосложения, имеет  темные коротко стриженные волосы,. На голове у парня лишай.

В день исчезновения подросток был одет в куртку синего цвета, черные брюки, синие кроссовки.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полиция просит сообщать её в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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