На ХТЗ патрульный Prius столкнулся с микроавтобусом

Сегодня в 14:10 на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого с Московским проспектом столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Mercedes допустил нарушение пунктов 2.3 и 3.2 ПДД Украины и допустил столкновение со машиной патрульных.

Пострадавших нет. На водителя Mercedes составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости