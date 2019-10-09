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На ХТЗ патрульный Prius столкнулся с микроавтобусом

На ХТЗ патрульный Prius столкнулся с микроавтобусом

Сегодня в 14:10 на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого с Московским проспектом столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобус Mercedes Sprinter. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Mercedes  допустил нарушение пунктов 2.3 и 3.2 ПДД Украины и допустил столкновение со машиной патрульных. 

Пострадавших нет. На водителя Mercedes составлен протокол по ст.124 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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