Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 63

У жителя Лозовского района в доме нашли запасы конопли: изъято 5 килограмм

У жителя Лозовского района в доме нашли запасы конопли: изъято 5 килограмм

В Лозовском районе области у 35-летнего местного жителя дома правоохранители обнаружили около 5 килограмм высушенного каннабиса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские обнаружили наркорастения на чердаке сарая, где злоумышленник хранил их. 

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины,  полицейские изъяли обнаруженные растения и направили на экспертное исследование. 

Сейчас правоохранители устанавливают цель хранения наркотического средства и преступные связи злоумышленника.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 