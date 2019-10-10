На Харьковщине нашли более трех сотен боеприпасов, среди них - авиабомба
9 октября пиротехники ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Первомайском районе области и Основянском районе города Харькова .
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего было разминировано 366 боеприпасов.
Так, в лесу вблизи поселка Жихорь пиротехники разминировали 338 обнаруженных взрывоопасных предметов. Среди них были: 300 единиц боеприпасов, 29 артснарядов, 8 минометных мин разного калибра, а также 1 авиабомба SD-2.
А неподалеку свалки бытовых отходов Борецкого сельсовета Первомайского района пиротехники разминировали 28 взрывоопасных предметов, из которых - 25 артснарядов разного калибра и 3 минометные мины 45 мм.
Все опасные находки были обезврежены специалистами.