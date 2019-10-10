Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:46
Просмотров: 254

"Когда вас всех там перебьют?": харьковский музыкант попал в скандал

Когда вас всех там перебьют?: харьковский музыкант попал в скандал

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти защитникам Украины, которые якобы "стреляют по своим городам". Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Анастасия Настенко. Харьковчанка опубликовала скриншот оскорбительных высказываний мужчины под постом музыканта Бориса Севастьянова и потребовала от Театра музкомедии отреагировать на них.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно...стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - написал Мальцев.

Директор Харьковского академического театра музыкальной комедии Игорь Коваль шокирован поведением своего сотрудника.

По его словам, публикация Мальцева является его личным мнением, и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будем решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", - рассказал Игорь Коваль.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 