Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 62

Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежие данные НБУ

Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежие данные НБУ

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%, до 15,4 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% - с начала года, до 615,1 миллиарда гривен.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,2% за сентябрь и на 6,9% с начала года - до 15,4 миллиарда долларов.

Как сообщалось, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривен, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 