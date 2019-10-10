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В Харькове установят мемориальную доску погибшему воину АТО

В Харькове установят мемориальную доску погибшему воину АТО

В Харькове установят мемориальную доску старшему солдату Ивану Беляеву, погибшему в ходе боевых действий в зоне АТО.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, такое решение было принято на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Мемориальную доску погибшему воину планируется установить на фасаде общеобразовательной школы №111, которая находится на ул. Бучмы, 18-д на Салтовке.

 

Агентство Телевидения Новости

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