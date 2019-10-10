Медведям, дикобразам и нутриям: в городском зоопарке зверей порадовали «дарами осени»

Более десятка детей собирали осенние плоды в парке для жителей городского зверинца. Акцию по сбору каштанов и желудей организовала ассоциация многодетных матерей. По словам президентки ассоциации Юлии Ибрагим, они долгие годы дружат и сотрудничают с Харьковским зоопарком и этот год не стал исключением.

Юлия Ибрагим, президент ОО "Ассоциация многодетных матерей"

Наши дети активно включились в эту идею и собирают вот, наверное, на протяжении уже, наверное, недели желуди и каштаны для жителей Харьковского зоопарка. Мы, к сожалению, в последние несколько лет не можем попасть в харьковский зоопарк в силу того, что он на реконструкции, но мы знаем, что животные там живут и им нужно тепло и забота.

Дети с восторгом ковырялись в осенней листве в поисках плодов. Но вот если каштанов было хоть отбавляй, то желуди, в этом году - дефицит, поэтому чтобы собрать их, детям пришлось потрудиться. Но все равно говорят получили не абы какое удовольствие.

Амира, 11 лет

Несмотря на такую погоду мы собирали каштаны и желуди, что бы наши животные из зоопарка смогли ими полакомится и поиграться.

Амир, 9 лет

Я собрал для них, сделал подарок. Я собрал для них 15 килограмм каштанов и мне очень понравилось.

В общем детям удалось собрать 15 килограммов каштанов и 5 килограммов желудей. Тем животным, которые не едят, например, каштаны, они станут игрушками или украшением интерьера в вольере.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

То, к примеру медведи, дикобразы, нутрии, а также мелкие грызуны уже начали получать дары осени в виде дополнения корма к своему основному рациону. Для медведей, живущих в дикой природе, жёлуди – это одна из составляющих их кормовой базы. Вот и наши косолапые с удовольствием полакомились этими плодами. А вот для дикобразов и нутрий каштан больше элемент любопытства, чем корм, но для разнообразия они попробовали это угощение.

И хотя желуди и каштаны — это лишь маленькое дополнение к рациону некоторых животных городского зверинца. В зоопарке уверяют - мол, получили уже даже больше нормы этих "даров осени".





Агентство Телевидения Новости