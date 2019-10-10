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Вырубка деревьев на 8 миллионов. Прокуратура объявила подозрение сотрудникам лесхоза

Вырубка деревьев на 8 миллионов. Прокуратура объявила подозрение сотрудникам лесхоза

Вредили природе и наживались на уничтожении многолетних насаждений. В прокуратуре области говорят, в «Чугуево-Бабчанском лесном хозяйстве» организовали незаконную вырубку деревьев. А именно - дубов, ведь это сырье ценится на черном рынке. Ущерб государству составляет более 8 миллионов гривен, отмечают следователи.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Були проведені обшуки на території ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та за місцем мешкання службових осіб даного підприємства. У ході проведення даних обшуків правоохоронцями були виявлені та вилучені документи та предмети, які вказують на причетність даних осіб до скоєння злочинів.

Подозрение в растрате государственного имущества в особо крупных размерах объявили главному инженеру, леснику и мастеру  ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.

Дело о незаконной вырубке расследует территориальное управление Государственного Бюро расследований в Полтаве вместе с харьковскими силовиками. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура. Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании им меры предосторожности.


Агентство Телевидения Новости

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