На харьковской трассе спасатели доставали из искореженных авто пострадавших в результате ДТП
В Харьковской области спасатели деблокировали из искореженных авто пострадавших в результате ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 октября в 11:30 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 404 километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский».
На место ДТП прибыли спасатели.
На месте происшествия стало известно, что произошло столкновение грузового автомобиля «Mersedes» и микроавтобуса «Ford Tranzit». В результате столкновения водитель микроавтобуса, мужчина 1967 года и два пассажира: женщина 1968 г.р. и подросток 2006 г.р. получили различные по тяжести травмы.
Спасатели с помощью спецоборудования освобождали пострадавших из автомобилей и передавали медикам.
Пострадавших госпитализировали в Валковскую районную больницу.