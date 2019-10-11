iPhone 12 будет похож на своего "древнего" собрата

В сети появилась информация о том, как будет выглядеть iPhone 12 и сколько он будет стоить.

Apple положила начало тенденции цен в $ 1000 в индустрии смартфонов. Пожалуй, ежегодный рост цен негативно отразилось на продажах, и это, вероятно, причина, по которой цены в этом году остались прежними, хотя серия iPhone 11 оснащена быстрым процессором и впечатляющим обновлением камер.

Однако, как сообщается, в следующем году ситуация изменится, поскольку ожидается, что цена на серию iPhone 12 будет больше, чем на серию iPhone 11.

В новом отчете сообщается, что ожидается повышение цен на смартфоны через новый метод обработки и интеграции композитных материалов в новую структуру металлического каркаса. Ранее сообщалось, что дизайн iPhone 12 может черпать вдохновение из iPhone 4, но это может привести к увеличению стоимости модели.

Кроме того, по словам аналитика Минг-Чи Куо, все модели, относящиеся к серии iPhone 12 получат поддержку 5G. Поскольку 5G все еще является новой технологией, первые смартфоны будут достаточно дорогими. Таким образом, ожидается, что цены на смартфоны Apple также вырастут из-за перехода с 4G. Apple может приобрести 5G модемы в Qualcomm. Потому отмечают, что компании нужно несколько лет, прежде чем ее собственные модемы будут работать в будущих iPhone и iPad.

Стоимость iPhone 11 Pro Max в США начинается от $ 1 099. То есть, цена на iPhone 12 может превысить отметку в $ 1 200. Поскольку флагманы Samsung 5G стоят около $ 1300, неудивительно, что придется платить больше, чтобы иметь iPhone 5G. Различные производители Android-телефонов уже давно объявили о планах выпустить бюджетные 5G-смартфоны. Поэтому, еще неизвестно, будут ли пользователи готовы выложить огромную сумму для покупки смартфона Apple. Известно, что весной 2020 компания планирует выпустить iPhone SE 2, но он не будет оснащен модемом 5G.

Агентство Телевидения Новости