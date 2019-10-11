Харьковчанам надоело обходить лошадиные "мины" в центре города

На сайте горсовета действует для подписания петиция с просьбой запретить в Харькове конные прогулки из-за опасности для пешеходов и из-за "неприятных сюрпризов" на дорогах в центре города.

"Неоднократно становлюсь свидетелем как гадят лошади на прогулках в центре города. Считаю это не приемлемым для Харькова, это нехорошо с точки зрения эстетической и с точки зрения имиджа города. Также лошади являются достаточно опасными животными и прогулки по тротуарам города вместе с горожанами неуместны и небезопасны. Просьба принять данное обращение властям города во внимание", - говорится в тексте прошения.

Если в течение 90 дней документ наберет не менее 5 тысяч подписей, его рассмотрят на заседании горсовета.

Агентство Телевидения Новости