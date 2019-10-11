Мужчина сильно избил своего работодателя из-за споров о зарплате

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что сотрудники Змиевского отдела полиции задержали за совершение преступления 50-летнего ранее судимого гражданина.

Об избиении мужчины в селе Шелудьковка в полицию 9 октября заявила его 47-летняя жена.

При выезде на место происшествия полицейские установили, что 7 октября около 18:00 между 50 и 48-летними мужчинами возник конфликт на почве споров по поводу выплаты заработной платы. В ходе ссоры злоумышленник начал бить работодателя ногами и руками по туловищу и голове. Затем 50-летний злоумышленник повалил потерпевшего и нанес ему еще около 40 ударов. После совершенного правонарушитель пошел домой, где и был задержан работниками полиции.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Агентство Телевидения Новости