Чемпион мира по боксу угодил в жуткую аварию

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс разбился на своей машине "Феррари" в родном городе Далласе.

Спенс не справился с управлением, машину перевернуло несколько раз в воздухе, а сам боксер вылетел из нее и потерял сознание.

Спенс был госпитализирован. И, как показало обследование, на удивление, ничего себе не сломал. Правда, получил рваные раны лица и множественные ушибы различных частей тела.

Врачи прогнозируют, что в течение месяца боксер сможет полностью восстановиться.

Сама авария попала в объективы камер видеонаблюдения.





Агентство Телевидения Новости