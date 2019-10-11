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Чемпион мира по боксу угодил в жуткую аварию

Чемпион мира по боксу угодил в жуткую аварию

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс разбился на своей машине "Феррари" в родном городе Далласе.

 

Спенс не справился с управлением, машину перевернуло несколько раз в воздухе, а сам боксер вылетел из нее и потерял сознание.

 

Спенс был госпитализирован. И, как показало обследование, на удивление, ничего себе не сломал. Правда, получил рваные раны лица и множественные ушибы различных частей тела.

 

Врачи прогнозируют, что в течение месяца боксер сможет полностью восстановиться.

 

Сама авария попала в объективы камер видеонаблюдения.

 


Агентство Телевидения Новости

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