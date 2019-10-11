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На Гагарина двое парней расклеивали рекламу наркотиков и продавали их

На Гагарина двое парней расклеивали рекламу наркотиков и продавали их

10 октября в полицию около 22:32 поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина двое парней распространяют наркотики, об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

Прибыв на место вызова, патрульные полицейские обнаружили 15-летнего и 18-летнего парней, которые расклеивали наклейки с рекламой промокода сайтов продажи наркотиков.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях сообщение Слободского отдела полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. 

Агентство Телевидения Новости

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