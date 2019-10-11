Определена форма, в которой будут играть в Харькове футбольные сборные Украины и Литвы

На стадионе ОСК "Металлист" состоялось предматчевое совещание, в ходе которого, в том числе, была представлена форма, в которой сегодня выйдут на поле футболисты сборных Украины и Литвы в отборочном матче к Евро-2020.

Полевые игроки сборной Украины будут в желтых футболках, вратарь - в зеленой. На литовских полевых игроках будут красные футболки, на вратаре - черная, сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

Из 24-х футболистов сборной Украины, находящихся с начала недели на тренировочном сборе в Харькове, в заявку вошли 23 - все, кроме Евгения Шахова.

Вот номера, под которыми 11 из них выйдут сегодня в стартовом составе: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Артем Шабанов, 14. Виталий Буяльський, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зінченко, 18. Жуниор Мораес, 19. Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

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