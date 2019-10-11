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Усик и Уизерпун впервые посмотрели друг другу в глаза

Усик и Уизерпун впервые посмотрели друг другу в глаза

В Чикаго прошла предматчевая пресс-конференция перед боксерским поединком в супертяжелом весе между украинцем Алескандром Усиком и подобранным ему в последний момент соперником - американцем Чаззом Уизерпуном.

По завершении пресс-конференции соперники посмотрели друг другу в глаза. Дуэль взглядов прошла без особых эмоций.

Затем Усик немного поиграл на публику, позируя перед объективами фото- и видеокамер.


Агентство Телевидения Новости

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