В Харькове обсудили внедрение услуг раннего вмешательства

По данным пресс-службы ХОГА, круглый стол с участием представителей органов соцзащиты и социальных учреждений районов области прошел 11 октября.

Услуги раннего вмешательства - это медицинская, психологическая, социальная и педагогическая помощь, оказываемая мультидисциплинарной командой специалистов семьям, направлена ​​на развитие детей от рождения до 4 лет с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений. Цель этой помощи - воспитание детей в стандартной для их сверстников среде.

«Раньше об услугах раннего вмешательства не говорили, вмешательство начиналось с 4 лет. Это приводило к тому, что семьи с детьми, нуждающимися в этой услуге, жили в очень сложных обстоятельствах. Все, что им могли предложить, - материальная помощь от государства, но при этом они были лишены полноценной жизни. В результате мы имеем детей с инвалидностью, нагрузку на бюджет, а решения проблемы - нет», - отметил в ходе круглого стола директор Департамента социальной защиты ХОГА Юрий Шпарага.

На Харьковщине услуги раннего вмешательства начали внедрять с 2000 года - на благотворительных началах. На государственном уровне вопрос начали решать с 2016 года.

«С 2016-2017 годов на базе коммунальных учреждений начали функционировать подразделения, которые занимаются этим вопросом. В частности, на базе 23-й городской больницы, на базе областного специализированного дома-интерната, в городе Валки. В 2017 году соответствующие обучения проводились в Мерефе, Лозовой, Чугуеве. К работе начали приобщаться не только медицинские, но и образовательные учреждения», - рассказала заместитель директора Департамента соцзащиты ХОГА Татьяна Бабенко.

Сейчас на Харьковщине, а также в Закарпатской, Львовской и Одесской областях предоставления услуг раннего вмешательства вводится экспериментально. Соответствующая государственная программа рассчитана до 2020 года. Работу в рамках программы координирует благотворительный фонд Институт раннего вмешательства, который работает в этой сфере почти 20 лет на общественных началах и имеет большой опыт.

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