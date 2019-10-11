Случайный прохожий обнаружил мужчину, прикованного к опоре моста

В коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области сообщили, что 10 октября около 7:30 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Залютинской зовет на помощь человек, пристегнутый наручниками к опоре моста.

На месте происшествия полицейские обнаружили 42-летнего гражданина. Он рассказал, что в 2017 году его похитили неизвестные и удерживали все это время в разных зданиях.

10 октября злоумышленники приковали мужчину к опоре и исчезли. Во время проверки по базам МВД Украины было установлено, что потерпевший находится в розыске с марта 2017 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время работники полиции принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Агентство Телевидения Новости