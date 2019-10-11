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Выходные пройдут без осадков

Выходные пройдут без осадков

Как сообили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии, 12 и 13 октября в Харькове осадков не ожидается. 

В субботу в городе – переменная облачность, без осадков, утром слабый туман, ветер – 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью – 4-6 градусов тепла, днем – 15-17.

В воскресенье - переменная облачность, без осадков, ветер – 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с, температура воздуха ночью – 6-11 градусов тепла, днем – 18-23.

Агентство Телевидения Новости

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