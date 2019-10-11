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Харьковский кукольный театр получил международное признание

Харьковский кукольный театр получил международное признание

Пресс-службе ХОГА сообщила, что Харьковский театр кукол получил Гран-при международного фестиваля. 

ІІІ Киевский международный фестиваль театров кукол - один из крупнейших форумов кукольников в Европе и самый масштабный в Украине - проходил с 5 по 9 октября.

На конкурсном просмотре фестиваля в этом году было представлено 20 спектаклей из 18 стран мира.

Гран-при среди спектаклей для взрослого зрителя получил спектакль «Чевенгур» Харьковского государственного академического театра кукол им. В.А. Афанасьева. Его режиссер-постановщик Оксана Дмитриева отмечена дипломом «За лучшую режиссуру». Диплом «За лучшую мужскую роль» также достался харьковчанам - в этой номинации победил актер театра Геннадий Гуриненко.

Агентство Телевидения Новости

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