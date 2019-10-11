"Когда вас всех там перебьют?" Скандал вокруг харьковского музыканта
О том, что харьковский музыкант желает смерти украинским защитникам, которые якобы стреляют по украинским городам, накануне сообщила общественная активистка Анастасия Настенко.
Женщина опубликовала скриншот с оскорбительными высказываниями на своей странице в “Фейсбук”.
Анастасия Настенко, волонтер, ОО "Харьковское объединение" Правозащитник "
Я увидела комментарий, ну, отвратительный совершенно, некий Петр Мальцев - не знакомый мне ни ранее, ни на данный момент - написал: "Когда вы все “повыздыхаете?" Я боюсь не ту трактовку сделать, ну, типа "воины хреновы, когда вы все повыздыхаете" Сделала пост со скрином его враждебного комментария и “тегнула” театр музкомедии - прошу официальной реакции на действия своего сотрудника
Анастасия рассказывает: после огласки конфликт между ней и мужчиной только разгорелся. Теперь ее страница заблокирована, поэтому заниматься волонтерской помощью стало проблематично.
В Харьковском театре музкомедии о ситуации уже знают. Музыканта сразу вызвали на серьезный разговор с руководством, ведь были шокированы новостью. И взглядов таких здесь не поддерживают - в театре всегда выступали за единство страны, уверяет директор Игорь Коваль.
Игорь Коваль, директор Харьковского академического театра музыкальной комедии
Я сказал: пишите заявление по собственному желанию, потому что в коллективе вас никто не поддержит здесь. Я знаю мнение коллектива. Мы выезжаем на Славянск, ездили неоднократно по программе "Украинский Донбасс" Мы - украинцы, мы любим эту страну, и здесь - такое изнутри. Он вообще тихий парень, он приходил на работу и уходил. Он хороший музыкант. Мне очень неприятно и больно, потому что такие люди в искусстве работают. .. Пусть он идёт работать, куда хочет или объяснит свои слова
Между тем сам музыкант Петр Мальцев сепаратистом себя не считает. Рассказывает: в соцсети обсуждали формулу Штайнмайера и он, хотя и агрессивным способом, но пытался донести свою позицию по поддержке президента.
После разговора с руководством и многочисленных угроз, которые начали поступать к нему от неизвестных, говорит, что уже сожалеет о написанном. Ведь его слова, уверяет, или специально, или случайно банально вырвали из контекста. Агрессивно обращался он к собеседникам. Хотя признает - слишком грубо, о чем теперь жалеет.
Петр Мальцев, музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии
Я не имею в виду воинов АТО или еще кого-то - я имею в виду людей, которые сидят на диване и строчат всякую мерзость. Вот и всё. Да, грубо. Прошу прощения. Ну, какой из меня сепаратист… Сепаратист - это человек, который призывает к разделению. Я не призываю к разделению, я призываю только к миру
Мужчина говорит, что теперь он свою страницу закрыл, более того - на политические темы в соцсетях из-за этого случая не общается.
Ну, буду заниматься музыкой, не буду больше лезть в эти дела. Потому что вы видите, у нас в стране такая ситуация, что точка зрения должна быть только одна
Между тем волонтер Анастасия Настенко уверена, что подобные высказывания в адрес людей, защищающих страну иногда и ценой собственных жизней, недопустимы.