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Одну из станций метрополитена переименуют в «Турбоатом»

Одну из станций метрополитена переименуют в «Турбоатом»

Станцию метро «Московский проспект» планируется переименовать в «Турбоатом».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

Такое решение 11 октября утвердили на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую провел вице-мэр Игорь Терехов. Он напомнил, что с просьбой о переименовании станции  обратились представители коллектива  «Турбоатома» в ходе выездного приема на предприятии.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, станция «Московский проспект» была открыта в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове.

Из 13 станций Холодногорско-Заводской линии метрополитена – 6 расположены непосредственно на пр. Московском, но, тем не менее, имеют другие названия.

Также члены комиссии отметили, что «Турбоатом» сегодня уже стал промышленным брендом Украины и заслужил право увековечить свое имя в каком-либо топониме города.

Теперь этот вопрос рассмотрят на сессии горсовета, и если депутаты тоже его поддержат, то станция будет переименована.

Напомним 10 октября, в своем Telegram-канале о планах относительно переименования станции сообщил мэр Геннадий Кернес.

 

Агентство Телевидения Новости

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