На Холодной горе спасатели ликвидировали масштабный пожар

11 октября в 18:01 поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории частного дома по ул. Гарнизонной, 27 Холодногорского района

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей визуально наблюдался уже достаточно развитый пожар. Горели хозяйственные постройки на площади 270 кв.метров.

Рядом были расположены два жилых дома, один из которых соседский. Существовала реальная угроза их уничтожения огнем. В соседском доме начал плавиться горючий утеплитель стен.

Кроме того, за двором горел легковой автомобиль «Daewoo Lanos».

Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К месту происшествия прибыли еще два пожарно-спасательных отделения 3-й и 17-й пожарных частей и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины. Спасатели не допустили распространения огня на соседний дом, а также на дом хозяина, на территории которого происходил пожар.

Локализация пожара произошла в 19:03, ликвидация - в 22:00. Причина возникновения возгорания выясняется.

Агентство Телевидения Новости