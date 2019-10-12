Предприниматель присвоил 420 тысяч: объявлено подозрение

Прокуратура утвердила подозрение 39-летнему предпринимателю в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, главу общества с ограниченной ответственностью подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами при выполнении ремонта на одной из крупнейших ТЭС Харьковщины. В 2017 году между ООО и ТЭС были заключены договоры на выполнение ремонтных работ.

Во время досудебного расследования установлено, что после заключения договора глава общества привлек субподрядчика на выполнение работ, не сообщив об этом ТЭС.

Работы ООО фактически не выполняло, а часть работ выполнял субподрядчик, в то время как руководитель общества завысил стоимость выполненных строительных работ на общую сумму 406 666, 58 гривен

Позже заведомо ложные сведения о фактическом объеме этих работ были внесены в официальные документы и подписаны должностными лицами, в результате чего обществу безосновательно перечислено более 420 тысяч гривен бюджетных средств.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости