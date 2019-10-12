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За сутки пиротехники обезвредили больше сотни старых боеприпасов - ГСЧС

За сутки пиротехники обезвредили больше сотни старых боеприпасов - ГСЧС

11 октября пиротехники проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в разных районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, мероприятия прошли в Боровском, Балаклейском, Первомайском, Лозовском, Дергачевском, Нововодолажском и Золочевском районах Харьковской области. Всего было разминировано 111 боеприпасов времен войны - 4 артснаряда, 4 минометные и противотанковые мины, 3 гранаты Ф-1 и РПГ, а также 100 единиц патронов. 

В ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов: не трогать и не перемещать боеприпасы, а также оградить место находки и позвонить по номеру «101».

Агентство Телевидения Новости

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