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Незаконно вырубал дубы: «черному лесорубу» грозит штраф

Незаконно вырубал дубы: «черному лесорубу» грозит штраф

Прокуратура сообщила о подозрении «черному лесорубу», который осуществлял незаконную вырубку дубов в Дергачевском районе, причинившую существенный вред интересам государства.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, в сентябре этого года злоумышленник находясь на территории Южного лесничества  с помощью бензиновой пилы незаконно вырубал деревья, которые не были предназначены для санитарной вырубки. Этими действиями он причинил государству существенный вред.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости

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