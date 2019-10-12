Незаконно вырубал дубы: «черному лесорубу» грозит штраф

Прокуратура сообщила о подозрении «черному лесорубу», который осуществлял незаконную вырубку дубов в Дергачевском районе, причинившую существенный вред интересам государства.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, в сентябре этого года злоумышленник находясь на территории Южного лесничества с помощью бензиновой пилы незаконно вырубал деревья, которые не были предназначены для санитарной вырубки. Этими действиями он причинил государству существенный вред.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости