Историческое достижение в легкой атлетике. Марафон быстрее, чем за 2 часа

Установлено уникальное мировое достижение. Марафонскую дистанцию - 42 километра 195 метров, впервые удалось пробежать быстрее, чем за два часа.

1 час 59 минут и 40 секунд. Такой результат на марафоне в Вене показал сегодня бегун из Кении 34-летний Элиуд Кипчоге.

Правда, этот результат не будет ратифицирован, как новый мировой рекорд, поскольку венский марафон проходил не под эгидой международной федерации легкой атлетики IAAF.

Официальный мировой рекорд - 2 часа 1 минута 39 секунд. Он также принадлежит Элиуду Кипчоге и был установлен в сентябре 2018 года на марафоне в Берлине.





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