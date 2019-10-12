Приговор Виталию Маркиву: опубликована мотивационная часть

Суд присяжных города Павии распространил в пятницу, 11 октября, мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины Виталий Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

«В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие», - говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Судьи констатируют, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014 года) на горе Карачун, из своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой у рва погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, Маркив, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, «стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров».

«Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира военных («используя тяжелую артиллерию») с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными», - так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Они отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту. Свидетельства украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми.

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца есть время для подачи обжалования решения суда. Итальянские адвокаты Виталия Маркива и украинская сторона после оглашения приговора в июле заявили о намерении обжаловать решение Павии в Апелляционном суде Милана. Министерство внутренних дел Украины работает над переводом приговора и обещает сделать все для освобождения нацгвардейца, говорится на странице МВД в Facebook.

30-летний Виталий Маркив с двойным украинско-итальянским гражданством более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме. Он отрицает свою причастность к гибели иностранных репортеров на Донбассе и с помощью адвокатов настроен обжаловать решение суда первой инстанции.

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