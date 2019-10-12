Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 18

180 полицейских будут охранять харьковчан в День защитника Украины

180 полицейских будут охранять харьковчан в День защитника Украины

С 11 октября на территории Харькова и области проходят торжества по случаю Дня защитника Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Всего запланировано проведение 25 тематических мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября. Ожидается, что в них примут участие 8500 человек, 4000 из которых - 14 октября.

По словам главы областного главка полиции Валерия Сокуренко, праздник большой и он пройдет в Харькове спокойно. Полиция готова обеспечить защиту прав и свобод граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивают 180 работников Национальной полиции.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 