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Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ

Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ

Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea.

Как сообщается, во время внеочередного архиерейского собора в субботу, 12 октября, Элладская православная церковь признала вправо Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ.

"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", - заявил архиепископ Иероним во время доклада о ПЦУ.

Отметим, ранее заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщал, что 12 октября Православная церковь Греции соберет внеочередной собор иерархов для рассмотрения вопроса об автокефалии ПЦУ.

 

Агентство Телевидения Новости

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