Харьковчане просят больше туалетов в парке на Новых Домах - петиция
Харьковчане просят горсовет установить больше туалетов в парке на бульваре Юрьева.
Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.
«На бульваре Юрьева ежедневно гуляет огромное количество людей, в том числе и с детьми. Есть один туалет в плачевном состоянии»,- жалуется автор петиции Дубинец Екатерина Сергеевна.
По мнению харьковчанки, данный парк необходимостью обеспечить большим количеством туалетов и с условиями для детей.
Сбор подписей под петицией стартовал 9 октября.
На данный момент ее поддержали около двух десятков человек.
Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.