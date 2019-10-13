Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:22
Просмотров: 19

Лицо Усика после победы

Лицо Усика после победы

Когда украинский боксер теперь уже супертяжелого веса Александр Усик пришел на пресс-конференцию после победы над американцем Чеззом Уизерспуном, на лице Александра были гематомы под глазами и на лбу.

На самой пресс-конференции Усик признал, что в тренировочном лагере готовился под одного соперника, а пришлось драться против другого, кандидатура которого была выбрана лишь несколько дней назад. А потому подстраивался под Уизерспуна украинский боксер уже непосредственно в ринге, изучая соперника в первых раундах.

Усик так и не ответил на дважды заданный вопрос, нокаутировал ли бы он Уизерспуна, если бы американец не отказался после 7-го раунда продолжать поединок.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 