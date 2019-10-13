Под Харьковом военные волонтеры спасли сбежавших из дома собак

В Харьковской области военные волонтеры, которые возвращались из зоны ООС, спасли двоих сбежавших сенбернаров.

Об этом сообщили представители харьковской Службы спасения животных на странице в Facebook.

Как сообщается, возле посадки на окружной дороге они заметили двух породистых псов.

Как рассказывают волонтеры, увидев собак на проезжей части, они едва успели затормозить.

Они доехали до места, где можно было развернуться, и вернулись обратно к собакам.

Как выяснилось, одного из сенбернаров сбил неизвестный автомобиль и скрылся.

Собаки при виде людей пыталась сбежать в лес, однако одну из них волонтерам удалось поймать.

"У нас у всех собаки есть, как можно оставить животное?", - сказала военный волонтер, добавив, что они связались со Службой спасения.

Хозяев собак разыскали - пост о собаках опубликовали в Фейсбук, где его и увидела хозяйка сенбернаров.

Выяснилось, что собаки живут в одном из частных домовладений в Люботине. Собак обнаружили в трех километрах от их дома. Их зовут Черчилль и Фея. Они сделали подкоп под вольером и сбежали. Хозяйка собак рассказала, что Фея недавно потеряла щенков и поэтому пыталась их искать таким образом.

Вторая собака позже сама вернулась домой.

Видео спасения собак было опубликовано в соцсети позже.

Сейчас с беглецами все хорошо, и они будут находиться под наблюдением ветеринара.

Хозяйка собак поблагодарила волонтеров.

"Пока есть такие люди, как эти волонтеры, все будет Украина", - сказала она.





Агентство Телевидения Новости