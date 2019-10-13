Завтра в Харькове состоится открытие монумента защитникам Украины

Завтра, 14 октября, по случаю Дня защитника Украины на площади Защитников Украины в Харькове состоится торжественное открытие монумента погибшим защитникам государства.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.

По его словам, создание памятника защитникам активно обсуждалось в течение трех лет.

Михаил Черняк отметил, что монумент станет главным местом проведения праздничных и памятных патриотических мероприятий.

«Именно здесь мы будем отдавать дань уважения всем защитникам нашего государства - и тем, которые сегодня стоят на его защите, так и тем, кто отдал жизнь за его целостность и независимость», - сказал он.

Эскизный проект монумента представили в 2018 году члены Союза ветеранов АТО. Центральный элемент памятника - куб, символизирующий целостность и силу государства. Вокруг монумента создано многофункциональное пространство для проведения торжественных мероприятий.

В то же время площадь будет использоваться курсантами Национальной академии Национальной гвардии для проведения мероприятий, отметили в ХОГА.

Как сообщалось ранее, на днях работы по монтажу монумента находились на завершающей стадии.

Отмечается, что генеральный план сооружения разработан с учетом существующих строений. Подход посетителей предусмотрен практически от всех существующих направлений: от станции метро, ​​автостоянки, по пешеходному переходу со стороны Национальной академии Национальной гвардии Украины.

Начало торжественного мероприятия состоится в 9:00.

После торжественного мероприятия возле монумента защитникам Украины 14 октября также состоится памятное мероприятие на Аллее славы на 18-м городском кладбище.

Также праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Украины пройдут во всех городах и районах Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости